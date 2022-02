Dronningen kommer til Østjylland på sommertogt

Klar med festlig fejring

Aarhus er klar med en stor, folkelig og festlig fejring, der også byder på en markering af Majestætens 50-års regeringsjubilæum, lyder det i en pressemeddelelse fra Aarhus Kommune.

Borgmester Jacob Bundsgaard er vært og ser frem til nogle festlige dage.

- I Aarhus har vi meget ofte glæde af Hendes Majestæt Dronningens tilstedeværelse, men det er første gang, hun ankommer til Aarhus som del af et officielt sommertogt med Kongeskibet Dannebrog. Det giver os en kærkommen mulighed for at holde en stor fejring af hendes 50-års regeringsjubilæum og præsentere Majestæten for forskellige sider af byens mangfoldige liv, siger Jacob Bundsgaard.