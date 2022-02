Dømt for at planlægge skoleskyderier anker til landsretten

En mand, der i begyndelsen af februar blev dømt for planlægning af skoleskyderier og for at ville begå drab, har besluttet at anke dommen til Vestre Landsret.

Det oplyser Statsadvokaten i Viborg i et opslag på Twitter.

3. februar fandt Retten i Aalborg den 27-årige mand fra Hobro skyldig i forsøg på manddrab og for våbenbesiddelse.