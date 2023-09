Dobbelt op på uheld i eftermiddagstrafikken

Der er mandag eftermiddag ved 16-tiden sket et færdselsuheld på Genvejen i det sydlige Aarhus.

Uheldet er sket i retning mod Aarhus Syd-tilkørslen til motorvejen, og vejen er i øjeblikket spærret. Der er massiv kødannelse.

- Det er et harmonikasammenstød, og vi er til stede derude sammen med ambulancepersonale. Vi forventer, at vi har ryddet op derude inden for kort tid, siger Dion Emdal, vagtchef ved Østjyllands Politi.

Der er ingen meldinger om tilskadekomne.

To spor spærret

Klokken 16.33 er der melding om endnu et færdselsuheld.

Denne gang er det på motorvejen mellem afkørslen ved Ejer Bavnehøj og Skanderborg Syd, hvor to spor i øjeblikket er spærret.

Her skal man forvente op mod 30 minutters forlænget rejsetid.

