DMI varsler vejrskifte: - Ikke særligt sommerligt

Pinseferien er snart ovre, og det samme er det stabile solskinsvejr.

Det fortæller vagthavende meteorolog ved Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) Henning Gisselø tidligt mandag morgen.

Allerede i løbet af natten er søndagens flotte solskinsvejr blevet afløst af mere skyet vejr, og i løbet af mandagen breder regn og torden sig til hele landet fra sydvest.

Vejrskiftet skyldes, at et lavtryk og et tilhørende frontsystem passerer hen over Danmark mandag.