DMI varsler tæt tåge: Kør forsigtigt og vær opmærksom på længere transporttid

- Når vi varsler tæt tåge, så kan du ikke se fra den ene hvide pæl til den næste på motorvejen. Man skal tænke sig om, inden man tager ud i trafikken og ikke forvente, at man kan køre på arbejde på samme tid som normalt, siger vagthavende meterolog ved DMI Trine Pedersen til TV2 ØSTJYLLAND.

- Man skal generelt være opmærksom i trafikken. Vi har snakket med Vejdirektoratet og Rigspolitiet, og det lyder som om, at de har haft travlt til morgen på grund af tågen.



Varslet er gældende fra klokken 4.40 til klokken 9, og varslet gælder blandt andet for hele Østjylland.

Temperaturen er raslet ned

Den tætte tåge skyldes, at vi har haft en forholdsvist klar nat, hvor der næsten ingen vind har været, og temperaturen er raslet ned. Det har resulteret i, at luften ikke har kunnet indeholde mere vanddamp, og det har dannet den tætte tåge, som typisk opstår her om efteråret, forklarer Trine Pedersen.