DMI varsler skybrud lørdag

DMI har udsendt et varsel om skybrud, der blandt andet gælder for Aarhus, Silkeborg, Odder og hele Djursland lørdag fra klokken 10 til 18.

Der er risiko for kraftig regn og lokalt mellem 25 og 35 millimeter på de seks timer. Der er også risiko for lokale skybrud med mere end 15 millimeter på 30 minutter.

- Vær opmærksom på, at lavtliggende områder som kældre, vejbaner, viadukter og områder nær søer, åer og vandløb kan oversvømmes. Store mængder vand påvirker trafikken, og der er risiko for strømafbrydelser, skriver DMI.

Tjek din bolig efter, før vandet banker på

Deres opfordring er, at man sørger for at tjekke tagrender, nedløbsrør og afløbsriste nær sin bolig. At man lukker vinduer og døre, nedsæt hastigheden, mens du kører, for at undgå akvaplaning, og ikke kører ud i vand, hvor du ikke kan vurdere dybden.

Således er de gode råd givet videre.

Et skybrud er defineret ved, at der skal falde minimum 15 milimeter regn i løbef af en halv time. Det er som regel '"sæson" for skybrud i sommermånederne og ud på sensommeren.