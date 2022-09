DMI varsler omskifteligt efterårsvejr

Lørdag skal man forvente, at det bliver overskyet i den østlige del af landet, mens Jylland flere steder kan komme til at se solen vise sit ansigt.

- Lørdag byder i den østlige del af landet på skyer og formentlig nogle mindre byger, siger Mette Wagner.

Søndag er det igen den vestlige del af landet, som vil have flest solskinstimer. Mod vest kan der atter komme byger.

Det meste af landet ser ud til i store træk at slippe for blæsevejr. Fra fredag kommer vinden til at være svag til jævn, men den kommer til at aftage natten til lørdag.