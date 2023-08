DMI varsler kraftig regn og lokale skybrud

DMI har lørdag formiddag udsendt et varsel om risiko for kraftig regn eller skybrud gældende for blandt andet Aarhus, Djursland, Favrskov, Odder og Samsø.

Det gælder frem til efter midnat.

Der er risiko for kraftig regn, lokalt mellem 25 og 35 mm på seks timer. Der er også risiko for lokale skybrud med mere end 15 mm på 30 minutter.

Man bør derfor være opmærksom på, at lavtliggende områder som kældre, vejbaner, viadukter og områder nær søer, åer og vandløb kan oversvømmes. Store mængder vand påvirker trafikken, og der er risiko for strømafbrydelser.

DMI anbefaler derfor, at man sørger for at tjekke tagrender, nedløbsrør og afløbsriste, at man lukker vinduer og døre og nedsætter hastigheden, hvis man kører bil, så man undgår akvaplaning.