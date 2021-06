DMI spår pænt sommervejr i en weekend i fodboldens tegn

Netop på grund af skyerne har temperaturen svært ved at nå over 17-20 grader og i Vestjylland over 15 grader.

- Men selv om det ikke bliver prangende varmt, så vil det føles behageligt, da der ikke bliver særlig meget vind, siger Frank Nielsen.

Herligt vejr

Det er vist ikke overdrevet at konkludere, at EM-feberen for alvor har ramt landet.

Og hvad enten man har planer om at se lørdagens ottendedelsfinale mod Wales på Ofelia Beach i Københavns Havn, Ceres Park i Aarhus, Storms Pakhus i Odense eller et fjerde sted, så er der gode nyheder til alle dem, der skal ud at se kampen på en storskærm.

- Der bliver større chancer for sol lørdag, og temperaturen vil nå op på 18-20 grader. Hvis man er meget uheldig, kan man måske opleve en byge om eftermiddagen, men om aftenen burde det blive herligt vejr til storskærmsarrangementer, siger Frank Nielsen.