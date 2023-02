DMI om ugens vejr: Lad paraplyen ligge derhjemme

Hvis det samme højtryk, som der lige nu ligger over Danmark, havde ligget der i maj, havde det betydet klar himmel, masser af sol og dejlige temperaturer.

Men som bekendt skriver kalenderen altså februar, og derfor må Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) se sig nødsaget til at tolke højtrykkets effekt lidt anderledes.

Det siger Jesper Eriksen, som mandag morgen sidder i den vagthavende meteorologs stol ved DMI.

- Nu er det altså februar, og derfor er fordelingen af sol og skyer vanskelig for os at forudsige. Vi tror desværre, at der kommer længere perioder med gråvejr, men der kommer ikke noget nedbør, siger han.

- Indimellem kommer solen også frem, og så kan temperaturen på de varmeste dage nå op omkring ti graders varme.

Lidt mandags-sol?

Den bedste chance for at få lidt sol kommer mandag.

- I dag (mandag, red.) forventer vi, at der er en døgnrytme i vejret, sådan at der er flere, der får solen at se ud på dagen, mens det starter med gråvejr de fleste steder. Der hvor der er de største chancer for sol i dag, det er i den nordlige og østlige del af landet.

- Som det ser ud nu, er tirsdag en gråvejrsdag, hvor det kun er lokalt, at solen kommer frem. Onsdag har vi endnu ikke besluttet os for detaljerne og heller ikke torsdag.

Skyerne holder mestendels solen ude, men de ligger også som en dyne og holder temperaturerne oppe.

Derfor er der heller ikke særlig grund til at være bekymret for nattefrost i denne uge.

- De fleste nætter forventer vi, at temperaturen kommer ned mellem en og fem graders varme. Det betyder ikke nattefrost, men helt lokalt kan vi ikke udelukke, at der kan komme meget lidt nattefrost, siger Jesper Eriksen.

Fredag kommer der et nedbørsområde ind over Danmark, hvor det også vil blæse op.

- Så det ser altså ud til, at man slipper for paraplyen indtil fredag, siger Jesper Eriksen.

/ritzau/