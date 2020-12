DMI: Hvid jul og frost bliver sjældent i fremtiden

Her ser vi frem til en generel temperaturstigning på 3,5 grad, hvis CO2-udledningen fortsætter som nu.

Det vil betyde mindre frost om vinteren. I dag har vi gennemsnitligt 80 dage med temperaturer under frysepunktet om året, men det vil falde til omkring 30 dage.

Det fortæller Rasmus Anker Pedersen, der er konstitueret daglig leder af klimaforskning hos DMI.

- Sandsynligheden for snefald reduceres, og ligeså med sandsynligheden for at sneen bliver liggende, når den falder. Så samlet set bliver det endnu mere sjældent med hvid jul, siger han.

- Når frosten forsvinder betyder det desuden, at vækstsæsonen, hvor man kan regne med at dyrke jorden, bliver markant længere. I øjeblikket er den otte måneder, men den kan stige til 11 måneder.

Våd sommer i vente