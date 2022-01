DMI: Høj vandstand bliver mere problematisk end blæst

Blæsevejret fra stormen Malik ventes for alvor at ramme Danmark lørdag eftermiddag.

Det oplyser Trine Pedersen, vagthavende meteorolog ved Danmarks Meteorologiske Institut (DMI).

- Allerede lørdag morgen starter vi ud med at have en frisk vind til kuling, men det forventes for alvor at tage til midt på eftermiddagen omkring klokken 15-16, hvor det blæser op på den nordlige del af Vestkysten.

- I første omgang er det en hård vind til stormende kuling, men ret hurtigt først på aftenen kan vi nok godt nå fuld storm på Vestkysten med vindstød af orkanstyrke. I den øvrige del af landet er det mere en kuling til stormende kuling med vindstød af stormstyrke, siger hun lørdag morgen.