DMI: Det bliver koldt - nyd det

Ifølge DMI forventes der i løbet af lørdag at falde omkring fem millimeter regn flere steder.

- Så der kommer pænt med vand, inden det allersidst på dagen ser ud til at klare op begyndende i det nordvestlige Jylland, siger Frank Nielsen.

Søndag ventes ifølge meteorologen at byde på mere af det samme rent vejrmæssigt.

- Den eneste forskel er næsten, at det bliver lidt mere lyst om søndagen, siger han.

Frank Nielsen oplyser, at søndag også forventes at byde på flere byger over hele landet, men ifølge meteorologen skal man altså nok få solen at se i løbet af dagen.

