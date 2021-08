DMI advarer om skybrud: - Det er ligesom at poppe popcorn

Det er med at lukke døre og vinduer godt til, inden du lægger dig til at sove søndag aften.

Sent på aftenen ser det nemlig i skrivende stund ud til, at et større regnvejr skyller ind over Jylland fra vest og tværs gennem Østjylland.

Det viser prognoserne fra Danmarks Meteorologiske Institut (DMI), der i tidsrummet klokken 18-01 varsler om risiko for lokale skybrud.