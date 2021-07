DMI advarer: Dagen kan drukne i skybrud og tordenbyger

To varslinger

Der er fra morgenstuden to varsler ude.

Det ene gælder for de østjyske kommuner: Aarhus, Djursland, Randers og Favrskov. Her har der fra klokken 8.00 været risiko for lokale skybrud og torden. Det fortsætter frem til fredag klokken 18.00.

Det andet varsel gælder fra klokken 12.00 og frem til klokken 21.00 fredag aften, hvor der er risko for, at der kan komme skybrud, hagl og torden i Skanderborg, Odder, Silkeborg og Horsens.