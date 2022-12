Disse østjyske personligheder mistede vi i 2022

Sanger, døde 23. november.



En lovende popkarriere stoppede brat, da det i starten af december blev bekræftet, at Hugo Helmig var død.



- Jeg var hos dig hele natten og mens du sov, gav dit lille hjerte op, skrev hans far, musikeren Thomas Helmig, på sociale medier.



Hugo Helmig debuterede som 18-årig i 2017 med singlen 'Please Don’t Lie'. Den blev straks et kæmpe hit i både i Danmark og Tyskland og toppede listen over mest afspillede sange i dansk radio samme år.



I de følgende år udgav han sit debutalbum, en række singler og to ep’er, senest i 2021 med ’LULU Vol. 2’.



Han valgte dog samme år at sætte karrieren på pause på ubestemt tid for at passe på sig selv. Han fortalte åbent om, at han havde været i behandling for et kokainmisbrug og kæmpet med angst sideløbende med succesen.