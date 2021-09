DI: Manglen på medarbejdere er fordoblet på tre måneder

- At tallet så er steget fra 18.000 for tre måneder siden er en ekstrem udvikling. Det viser bare, at vi har et meget akut og reelt problem i forhold til mangel på arbejdskraft i Danmark, siger han.

Ikke nok kvalificeret arbejdskraft

Medarbejdermanglen kan ifølge DI ses i alle typer af virksomheder og over hele landet.

Udfordringen er størst i bygge- og anlægsbranchen, mens den er mindst i servicebranchen.

Manglen på medarbejdere skyldes ikke, at virksomhederne ikke gider ansætte. Der er bare ikke nok kvalificerede personer, skriver Dansk Industri.

Efterlyser politisk handling

Lars Sandahl Sørensen vurderer, at manglen på arbejdskraft koster samfundet 32 milliarder kroner hvert år. Det er den værdi, som virksomhederne og deres medarbejdere i fællesskab kunne have skabt, hvis altså der var nok arbejdskraft.

Han ser udenlandsk arbejdskraft som en mulig løsning. Samt at forsøge at få unge tidligere ud på arbejdsmarkedet - eller at få ældre medarbejdere til at blive på arbejdsmarkedet længere.