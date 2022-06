DF-nedsmeltning rammer de lokale folk hårdt

På trods af den aktuelle krise er Michael Nedersøe dog indstillet på, at blive og kæmpe for Dansk Folkeparti. Han er i Horsens både byrådsmedlem, lokalformand og folketingskandidat for partiet, og der er ikke noget, der trækker ham væk.

- Det er en lang, sej kamp, og det er møgtræls med alt det her. Vi er i modvind, men det giver mig bare endnu mere motivation til at kæmpe videre. Jeg har altid været Dansk Folkeparti, og det vil jeg fortsætte med at være, siger Michael Nedersøe.