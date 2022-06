DF må starte fra bunden i Østjylland: - Det hjælper dem ikke

Mandag meddelte folketingsmedlemmet for DF Mette Hjermind Dencker, der er valgt i Østjyllands Storkreds, at hun efter 11 år i Folketinget ikke kommer til at stille op til næste valg. Dermed forsvandt den sidste mulighed for at stemme på en erfaren folketingspolitiker som DF-vælger i Østjylland.

Men om det kommer til at få negative konsekvenser for partiet, må vi vente og se, siger valgforskeren.

- Partiet står og falder ikke med én person. Om det er et problem, at Mette Dencker forlader partiet, kommer an på, hvem hun bliver erstattet med, og hvordan vedkommende bliver taget imod af vælgerne til næste valg, siger Roger Buch.