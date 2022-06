DF-afhopper støtter Støjbergs nye parti

Han meldte sig ud af Dansk Folkeparti i februar og er nu løsgænger. Men kan kunne godt finde på at melde sig ind i Inger Støjbergs parti, lyder det.

- Det gør jeg nok med ret stor sandsynlighed, siger han til TV 2.

- Hun er den, jeg har allermest tillid til i Danmark som politiker, og derfor giver det jo god mening, at man støtter op om sådan et parti.

Stiller gerne selv op

Hans Kristian Skibby understreger dog, at han afventer, at partiet bliver stiftet, før han kan få lov til at melde sig ind.

Her henviser han til, at der først skal indsamles de 20.182 vælgererklæringer, der skal til for at kunne stille op ved næste folketingsvalg.

Den østjyske politiker er da også åben overfor selv at stille op til valget.

- Det har jeg bestemt ikke noget imod. Jeg tror på, at det er en del af fremtiden, men lad os nu lige se, siger Hans Kristian Skibby.