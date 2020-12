Det første sundhedspersonale er nu vaccineret: - Det var som at være julemanden

Det var ikke kun på landets plejehjem, at der søndag blev givet de første vaccinationer mod coronavirus. Også på Regionshospitalet Randers og på Aarhus Universitetshospital blev der søndag givet vacciner til udvalgte medarbejdere.

- Det var som at være julemanden at ringe rundt til medarbejdere og spørge, om de har lyst til at komme, fortæller Lars Østergaard, der er ledende overlæge på Afdeling for Infektionssygdomme på Aarhus Universitetshospital, til TV2 ØSTJYLLAND.

Han stod søndag formiddag for at give de allerførste vaccinationer mod coronavirus på Aarhus Universitetshospital, og han var meget begejstret over, at man nu kan begynde at vaccinere frontpersonalet på hospitalet.