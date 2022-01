Det er sundhedsmæssigt forsvarligt, siger minister om skolestart

Pernille Rosenkrantz-Theil opfordrer også til, at forældre og deres børn bliver vaccineret.

- Det vigtigste værn mod corona er at blive vaccineret, så jeg vil gerne anbefale både børnene og deres forældre at takke ja til invitationen, siger hun.

Helene Probst, der er vicedirektør i Sundhedsstyrelsen, deltager også på pressemødet. Hun understreger, at det er vigtigt for børnenes trivsel, at de kan møde fysisk i skolerne.

Det handler blandt andet om den høje tilslutning til tredje stik, siger Helene Probst.

- Vi har i rigtig høj grad beskyttet dem, som er særligt sårbare, mod at få et alvorligt forløb med covid-19, siger hun.

Helene Probst understreger vigtigheden af, at børnene bliver vaccineret. Samtidig er det vigtigt, at forældre holder syge børn hjemme, og at børnene bliver hjemme, hvis de er nærkontakter til en coronasmittet, siger hun.