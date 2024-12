- Det er på høje tid, siger FDM om bøder for uegnede dæk

Ifølge regeringens nye ændringsforslag i færdselsloven, som skal i høring i dag, skal personbiler og større køretøjer have en bøde på 1000 kroner per dæk i tilfælde af, at der køres med "uegnede dæk" i vinterhalvåret.

Men interesseorganisationen for danske bilister, FDM, hilser et nyt lovforslag om netop færdselsbøder velkommen.

Normalt skulle man ikke tro, at bilister ville være begejstrede for at modtage en færdselsbøde.

FDM mener, at det er på høje tid, at man sætter ind på området.

- I de seneste 10 til 15 år har vi kunnet konstatere, at mange personbiler er gode til at skifte til vinterdæk, men vi har også kunnet se at større køretøjer er mindre gode til det, siger politisk chef hos FDM, Torben Lund Kudsk, og tilføjer:

- Vi har set utallige eksempler på busser og lastvogne, som ender med at komme ud for ulykker og spærrer vejene, fordi de kører med sommerdæk i vinterhalvåret.

Information og politiindsats er en forudsætning

For nogle kan udtrykket "uegnede dæk" skabe forvirring, men det kommer regeringen i forkøbet. En informationskampagne er nemlig allerede på vej, lyder det fra Venstres transportordfører, Thomas Danielsen.

- Vi vil sørge for en informationsindsats, så ingen bør være i tvivl om reglerne, siger han.

For FDM er det vigtigt, at informationerne er klokkeklare, og det mener organisationen også, at de er i regeringens lovforslag.

Ifølge politisk chef Torben Lund Kudsk nævnes vinterdæk typerne Three Peak Mountain Snowflake og Mud+Snow som egnede vinterdæk i lovforslaget.

- Så rent lovgivningsmæssigt siger de, at det netop er de to dæktyper, som adskiller sig fra sommerdæk, siger den politiske chef hos FDM.

Hos FDM er det dog ikke kun informationstilgængeligheden, der er vigtig – her mener man også, at politiet har et stort ansvar i forhold til at håndhæve den nye lov.

- En ting er, at man laver regler og sanktioner, men det er vigtigt, at der er en høj risiko for at blive opdaget, siger han.

Uretfærdig bødestørrelse

Selvom FDM er begejstret for lovforslaget, så glæder organisationen sig knap så meget over bødestørrelsen.

Interesseorganisationen mener, at bødestørrelsen skal være langt højere for erhvervslivet end for det private, hvis lovændringen skal have en effekt.

En personbil skal køre med samme dæk på alle fire hjul. Det er anderledes for lastbiler, der kan nøjes med at have vinterdæk på den trækkende og styrende aksel.

- Selvom en lastbil har 18 hjul i alt, er det måske kun fire af dem, der er på den trækkende aksel, så det er ikke retfærdigt, at personbiler skal betale den samme bøde, siger han og tilføjer:

- Vi kunne også have en bekymring for, at man som vognmand vælger at tage chancen, fordi der er langt mere økonomi på spil for en lastvogn end en personbil.

Vær særlig opmærksom på vejrudsigten

Lovgivningen vil ifølge transportordfører Thomas Danielsen skabe en større bevidsthed hos bilister om deres ansvar – og en lignende lov er allerede indført i Sverige og Tyskland.

- Kravene skal skærpes, så det bliver klart, at det er førerens pligt at sikre, at man ikke kører med uegnede dæk, når der er sne, is og sjap, siger transportordføreren.

Dog vil regeringen ikke gøre det til et lovkrav at have vinterdæk på i vintermånederne. Torben Lund Kudsk kalder det "hensigtsmæssigt" for personer med en lille økonomi.

De behøver nemlig ikke at skifte til vinterdæk, da loven giver dem mulighed for at lade bilen stå og vente, til vejene er ryddet for sjap og sne, forklarer han.

- Så kan man jo godt køre på sommerdæk, men man skal bare være ekstremt opmærksom på vejrudsigten, siger han.