Det er ingen aprilsnar: I morgen begynder politiet at patruljere online

POP, eller Politiets Online Patrulje, er navnet på en ny patrulje, som i morgen den 1. april har første offentlige arbejdsdag.



Som navnet antyder, skal patruljen på patrulje, hvor borgerne er - nemlig på nettet.

Opgaven er at skabe synlighed og tryghed på nettet, fremgår det af en pressemeddelelse fra POP, som hører under National enhed for Særlig Kriminalitet.