Det er glat derude: Saltspreder påkørt af bil

I Holstebro valgte en bilist, der fra en sidevej skulle ud på ringevejen, at styre sit køretøj ind i en lysstander, da bilen begyndte at glide ud.

- Han drejede bilen ind i lysstanderen for at undgå et eventuelt sammenstød på den mere trafikerede ringvej.

I Viborg var der sent fredag eftermiddag to glatføreuheld inden for 100 meters afstand i løbet af ti minutter.

I Nordjylland melder politiet om et enkelt glatføreuheld, hvor en bilist nær Aars ramte en lygtepæl.

I den sydlige del af Jylland er der blevet saltet flere steder hen over natten, men trods det har der været en del uheld.

- Nær Varde mistede en bilist kontrollen over sin bil på grund af glat føre. Bilen væltede om på taget. Vi har også hørt om et par faldulykker, siger vagtchef Henrik Sønderskov.