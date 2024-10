Farligt affald smides i naturen: - Det er for dumt

Aarhus Kommune

Asbestholdigt affald afleveres på genbrugsstationen på pladsen til ”Asbest”.

Der er to muligheder for aflevering:

- Emballeret i kraftig kvalitetsplastik og lukket med kraftig kvalitetstape eller bigbags godkendt til asbest og stablet på EUR-paller.

Hele plader modtages stablet og indpakket på EUR-paller i et omfang svarende til ca. 140 m2 eller ca. 140 plader. Læs mere her

Randers Kommune

Asbestholdigt affald og eternit kan ikke afleveres på genbrugspladserne. Det skal afleveres forsvarligt emballeret på Randers Affaldsterminal.

Asbestholdigt affald skal altid afleveres forsvarligt pakket ind i plastfolie, støvtætte poser eller bigbags. Kravet gælder også asbestfrit eternit, da der ikke kan ses forskel. Læs mere her

Norddjurs Kommune

Asbestholdigt affald skal anmeldes, hvis der er mere end 1 tons.

Mindre mængder asbestplader kan afleveres på genbrugsstationerne. Det er ikke nødvendigt at pakke dem ind, hvis de stadig er hele. Hele plader skal blot stakkes i en container på genbrugsstationen. Hvis der er brudstykker, skal de pakkes i plastik. Større mængder asbestplader skal køres til deponiet hos Reno Djurs i Balle. Læs mere her

Syddjurs Kommune

Støvende asbest som for eksempel itugåede tagplader skal pakkes ind i to lag plast.

Du skal aflevere asbestholdigt affald til deponi hos Reno Djurs. Læs mere her

Favrskov Kommune

Fra 1. august 2023 til 31. december 2024 afprøves en forsøgsordning, hvor borgerne kan bestille afhentning af tagplader ved egen bopæl.

For at undgå det sundhedsskadelige stof, skal tagpladerne ved afhentning være pakket i Big Bags. Det koster 200 kroner. Du kan desuden aflevere op til tre tagplader pr. borger om dagen. De skal være pakket ind i minimum to lag plast, uanset om det er hele, halve eller stumper af plader. Læs mere her

Silkeborg Kommune

I Silkeborg Kommune kan borgerne bestille bigbags asbestaffald, hvorefter det bliver afhentet på adressen. Det koster 400 kroner pr. big bag. På Silkeborg Forsynings hjemmeside kan borgerne se priser og beregne mængden af affald og hvor mange bigbags de har brug for. Læs mere her

Skanderborg Kommune

Renosyd henter asbestaffald for virksomheder og privatpersoner. Det skal være pakket forsvarligt ind i asbest-bigbags for at beskytte mod asbeststøv. Bigbags koster mellem 1248 og 1873,75 kroner stykket.

Alle borgere og virksomheder kan desuden aflevere op til 200 kg asbest og eternit på genbrugspladsen om dagen. Det svarer til ti plader. Asbestaffaldet skal pakkes ind i kraftig tæt plast før aflevering. Læs mere her

Odder Kommune

Renosyd henter asbestaffald for virksomheder og privatpersoner. Det skal være pakket forsvarligt ind i asbest-bigbags for at beskytte mod asbeststøv. Bigbags koster mellem 1248 og 1873,75 kroner stykket.

Alle borgere og virksomheder kan desuden aflevere op til 200 kg asbest og eternit på genbrugspladsen om dagen. Det svarer til ti plader. Asbestaffaldet skal pakkes ind i kraftig tæt plast før aflevering. Læs mere her. Læs mere her

Samsø Kommune

Før ankomst til genbrugspladsen skal du indpakke alle tagplader samt stumper af tagplader i kraftig tæt plast. Kravet gælder også asbestfrit eternit, da der ikke kan ses forskel.

Det er tilladt at aflevere maks. ti plader af eternit eller asbestholdigt affald pr dag. Læs mere her

Horsens Kommune

Kommunen henter asbestholdigt affald hos borgerne. Dog maksimalt seks tons affald pr. adresse og minimum 200 kg. pr. gang. Det asbestholdige affald skal være pakket forsvarligt ind. Ved mindre mængder under 200 kg skal det afleveres på genbrugspladserne i støvtæt og klar indpakning mærket ”ASBEST”. Læs mere her