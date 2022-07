Det er en følsom størrelse, når børnene flytter hjemmefra

Selvom de fleste er klar over, at børnene flytter hjemmefra på et tidspunkt, kan det godt "rive en fuldstændig over", fortæller hun. Men mange holder det for sig selv.

- Folk tænker, de er de eneste, og tror, at der er noget galt med dem, fordi de reagerer. Men der er mange, der bliver ramt af det, siger Heidi Agerkvist.

Vil nyde friheden

For Anette Ørskov har det primært været en god oplevelse at sende to af sine tre børn ud på egne ben. Hun nyder at se, hvem de er blevet til – og at det ikke længere er hende, der bestemmer.

Hun håber samtidig, at hun kan være en rollemodel for sine børn.

- Mine børn skal vide, at jeg har et liv, der også rækker ud over dem. Jeg nyder selv at mærke, at min mor har et liv, der rækker ud over mig. Jeg har selv lyst til at se på en mor, der ikke er afhængig af sine børn, men nyder friheden, siger Anette Ørskov.

Psykologen kan da også trøste med, at de fleste når dertil.

- I lang de fleste tilfælde går det over. Giv tid og nåde til sig selv. Har man det stadig skidt efter et halvt år, kan det dog være en god ide at opsøge professionel hjælp, siger hun.