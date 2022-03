Det anbefaler partierne ved folkeafstemning

På et pressemøde søndag aften fortalte statsminister Mette Frederiksen (S) og lederne af Venstre (Jakob Ellemann-Jensen), De Konservative (Søren Pape Poulsen), SF (Pia Olsen Dyhr) og De Radikale (Sofie Carsten Nielsen), at der skal være folkeafstemning 1. juni.

Her kan befolkningen enten stemme for eller imod at afskaffe det danske EU-forsvarsforbehold.

Her er et overblik over Folketingets partiers holdning til spørgsmålet:

Partier der anbefaler at afskaffe forsvarsforbeholdet

* Socialdemokratiet:

- Vi vil være med helhjertet, fuldtonet, uden forbehold, sagde statsminister Mette Frederiksen (S) på et pressemøde i Statsministeriet søndag aften.

* Venstre:

- Når der skal træffes beslutninger om Danmarks sikkerhed i EU, så skal Danmark da være med, sagde Venstres formand, Jakob Ellemann-Jensen, på pressemødet.

* Radikale Venstre:

- Aldrig har vores alliancer været vigtigere, og aldrig har vi været mere afhængige af vores europæiske fællesskab. Det bør derfor nu stå tydeligt for enhver, at vi intet vinder ved at holde os i periferien af det fællesskab. Tværtimod, har De Radikales politiske leder, Sofie Carsten Nielsen, skrevet i et debatindlæg hos Altinget.

* SF:

- Vi står overfor farlige og ekstremt farlige scenarier i Europa lige nu. Vi har brug for hinanden i Nato og i EU, skriver SF's formand, Pia Olsen Dyhr, på Facebook.

* De Konservative:

Formanden for De Konservative, siger i en video på Facebook henvendt til vælgerne:

- Nato er det centrale omdrejningspunkt, men jeg håber af hele mit hjerte, at du vil stemme ja til at afskaffe forbeholdet, så Danmark er fuldt og helt med i den europæiske forsvars- og sikkerhedspolitik, siger Søren Pape Poulsen, formanden for De Konservative, i en video på Facebook henvendt til vælgerne.

Partier der vil bevare forsvarsforbeholdet:

* Nye Borgerlige:

- Vi har historisk set været meget afhængig af amerikanerne og briterne. Og er det stadig. Tanken om, at EU kan være en eller anden garant for Danmarks frihed og sikkerhed er for mig at se helt håbløst, siger Nye Borgerliges formand, Pernille Vermund.

Dansk Folkeparti:

- Jeg synes i virkeligheden, at det er utidigt at misbruge den ulykkelige situation i Ukraine til at få forbeholdet afskaffet, siger Dansk Folkepartis formand, Morten Messerschmidt, til TV 2 News.

Enhedslisten:

- Det er sådan, at EU's forsvarssamarbejde og udenrigspolitik for dens sags skyld ikke er på plads. Så jeg føler og frygter, at vi melder os ind i en klub, hvor vi ikke kender regler, siger Mai Villadsen, politisk ordfører i Enhedslisten.

Parter der endnu ikke har meldt ud:

- Liberal Alliance, Kristendemokraterne, Alternativet, Frie Grønne.

/ritzau/