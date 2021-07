Derfor overvåger Jens Peder nu din afføring

Fra i dag er test af afføring et vigtigt redskab i kampen mod COVID-19.

Ifølge Statens Serums Institut udskilles der nemlig også virus, når man er på toilettet. Derfor har de i en længere periode undersøgt muligheden for at teste spildevandet for corona.

Overvågningen af spildevandet skal være med til at opspore eventuelle smitteudbrud i lokalområder i hele landet.