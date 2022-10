Derfor kan Niko godt bo i Valby og stille op i Østjylland

Niko Grünfeld fra Frie Grønne bor i Valby udenfor København, men han er opstillet som folketingskandidat i Østjyllands Storkreds.



Og det ser han ikke noget problem i.

- Jeg tror, det handler mere om, om man kan sætte sig ind i de lokale situationer og tage dem med ind på et nationalt niveau. Vi skal trods alt lave lovgivning for hele Danmark, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.

Lokale hensyn

Diskussionen er opstået, fordi flere lokale politikere har stillet spørgsmålstegn ved, om det går ud over den geografiske repræsentation og lokale hensyn i Folketinget. Som det er nu, er det ikke et krav, at en kandidat bor i samme storkreds, som vedkommende stiller op i.

- Det er vigtigt, at vi sikrer, at politikken er bredt repræsenteret. Det kan vi blandt andet sikre ved at politikerne bor i det område, hvor de stiller op. Har man sit liv og dagligdag det sted, man er opstillet, tror jeg også, det påvirker politikken, har Jakob Søgaard Clausen, som er løsgænger i Aarhus Byråd, tidligere sagt til TV2 ØSTJYLLAND.