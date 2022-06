Derfor fløj 55 svævefly over Østjylland

Dagens flyvetur var hele 300 kilometer, og der har været rig mulighed for at spotte et svævefly eller to i luften. Ruten gik nemlig fra Arnborg til Skanderborg og videre til Suldrup i Nordjylland. Dernæst fløj de til Frijsenborg Slot i Hammel, igen nordpå til Hobro og til sidst til True ved Aarhus, hvor de landede på banen ved Aarhus Svæveflyveklub.

- Det gik rigtig godt. Alt var lige, som det skulle være, siger Chris Oxholm, der så noget af flyvningen fra jorden.

110 km/t uden motor

Den hurtigste deltager fløj med en gennemsnitshastighed på 110 km/t.

- Det er hurtigt i et svævefly uden motor, siger han.