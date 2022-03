Der er god mulighed for nordlys over Danmark i nat

Hvis danskerne har mod på at bruge en time eller to på at kigge op mod himlen i de sene timer natten til torsdag, så er der en god chance for at få lov til at se nordlys.

Det vurderer Kristian Pagh Nielsen, der er fysiker ved Danmarks Meteorologiske Institut (DMI). Han har tidligere arbejdet med målinger af nordlys på den norske ø Svalbard.

- Det er lidt som at fiske. Nogle gange fanger man noget, og nogle gange gør man ikke, siger han om chancerne for at opleve det grønlige og blålige lys.