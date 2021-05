Der er fundet en model for frivillig AstraZeneca-stik

Af Ritzau

Sundhedsstyrelsen har lavet en model for frivillig ordning for AstraZeneca.

Den giver mulighed for, at danskere kan få et stik med covid-19-vaccinen, selv om den ikke længere er en del af den danske vaccinationsplan.

Det viser et notat, som B.T. er i besiddelse af. Det samme erfarer Ritzau.

- Det er Sundhedsstyrelsens vurdering, at der kan etableres en ordning, hvor der kan tilbydes tilvalg af godkendte covid-19-vacciner, der ikke anbefales og tilbydes i massevaccinationsprogrammet, står der i notatet.