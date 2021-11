Der er 2598 nye coronasmittede i Danmark - højeste i år

Der er yderligere 2598 coronasmittede i Danmark.



Det viser den daglige opdatering fra Statens Serum Institut (SSI) torsdag.

De 2598 smittetilfælde er det højeste på et døgn indtil videre i år. Man skal således tilbage til 30. december 2020 for at finde et højere tal.

De 2598 smittetilfælde er fundet blandt 131.164 PCR-prøver, som er de prøver, hvor man podes i svælget.