Den perfekte storm: Kommende vejr peger mod oversvømmelser

Tirsdag, onsdag og fredag i denne uge ser det ud til, at der kan falde store mængder nedbør. Og lige netop nedbør er der faldet rigtig meget af i Jylland den seneste måned ifølge Danmarks Meteorologiske Institut (DMI).

Store mængder nedbør over en lang periode efterfulgt af store mængder nedbør på kort tid er ifølge hydrolog ved DMI Jonas Wied Pedersen netop den type vejr, der tidligere har været skyld i oversvømmelser.

- Når vi ser tilbage på de seneste år, og hvad der har skabt de her klassiske vinteroversvømmelser, så er det, når der er rigtig vådt en måneds tid, og at det bliver efterfulgt af en ordentlig skylle på 20-30 millimeter.

- Især i december 2015 var der mange steder i Jylland, hvor der var oversvømmelser, og i februar 2020 var der også mange steder, som var oversvømmet i Jylland. Det var præcis det her vejrfænomen, vi har nu, der havde været forud for de oversvømmelser, siger han.

Særligt i Vestjylland er der faldet meget regn den seneste tid, og det ser ud til, at der også kommer til at falde meget regn i den kommende tid, fortæller Jonas Wied Pedersen.

Farepunkter

Selv om der skulle komme oversvømmelser, skal man ikke være bange for, at der kommer voldsomme flodbølger, mener hydrologen. Det er særligt langs vandløb, at vandet kommer til at løbe over sine sædvanlige bredder.

- Men der er forskellige steder rundt omkring, særligt i mellemstore byer, hvor åen løber lige gennem midtbyen, fortæller Jonas Wied Pedersen.

I Østjylland har der især været problemer med Gudenåen og andre vandløb, der er løbet over deres breder. I Randers har man også set oversvømmelser, men der sker det typisk, når vand bliver presset ind i åen fra Kattegat.

Fredag kommer der igen en del nedbør, der kan falde både som sne og regn. Falder det som regn, kan det skabe problemer med det samme. Falder det som sne, kan det skabe problemer senere, hvis der kommer endnu mere regn.

Der vil - afhængig af vandløbets størrelse - gå omkring et halvt til et helt døgn, før nedbøren rammer vandløbene i byerne. Derfor vil det være særligt torsdag og lørdag, der er risiko for, at der kommer oversvømmelser i byerne.

Dog er prognoserne for weekenden stadig så usikre, at det er noget, man holder øje med hos DMI.