Den Gamle By får millionindsprøjtning i ny finanslov

- Jeg fik et opkald fra finansministeren med beskeden. Det var helt uventet. Men det er jo skønt, når det sker. Der er tydeligvis nogen, der mener, at vi skal fortsætte vores gode arbejde, siger Thomas Bloch Ravn til TV2 Østjylland.

2,5 millioner kroner. Så meget får kulturinstitutionerne Gammel Estrup Danmarks Herregårdsmuseum i Auning og Den Gamle By i Aarhus, når den nye finanslov bliver vedtaget, og det er en glædelig nyhed for direktøren i Den Gamle By, Thomas Bloch Ravn.

Den Gamle By har haft fokus på håndværksfaget gennem udstillingen 'Godt håndværk', og det er udstillinger om at være murer, snedker og tømrer, som Den Gamle By vil bruge bevillingen på.

- Vi tror på, at unge i dag savner rollemodeller. De møder ikke håndværkere i skolen i dag. Jeg tror på, at vi gennem vores udstillinger kan være med til at vise rollemodeller. Vi er ikke bare et museum for hoved og intellekt men også et museum for kloge hænder, siger Thomas Bloch Ravn.

Levende udstillinger

I Den Gamle By kan man møde flere fiktive personer, der agerer personer fra gamle dage.

- Hos os skal man ikke bare kigge på ting og læse skilte. Her kan man også møde mennesker, tale med dem, og se, hvordan de går klædt og opfører sig, siger Thomas Bloch Ravn.

Bevillingen fra den kommende finanslov lyder som nævnt på 2,5 millioner kroner. De penge skal fordeles mellem Den Gamle By og Gammel Estrup Danmarks Herregårdsmuseum.

Det er dog ikke fastlagt endnu, præcist hvordan pengene skal fordeles.