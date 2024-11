Den første sne er faldet i nat

Paramedicineren Thomas Holm fra Randers kæmper for at blive frikendt for sin skyld i et uheld under udrykning.

Den 30. januar sidste år kørte Thomas Holm galt i sin lægebil under en udrykning - på vej mod et barn, der havde fået det dårligt.

Sagen mod Thomas Holm skal for retten i morgen, onsdag. Han nægter sig skyldig og frygter, at det kan få konsekvenser for hans og kollegernes måde at køre udrykning på.