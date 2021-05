Debat raser om lempelse af regler for tilsyn med dyr

Forsker Rasmus Ejrnæs mener, at det er forsvarligt at lempe tilsynsreglerne uden at gå på kompromis med dyrevelfærden:

- De her dyr kommer til at leve under nogle helt andre og meget friere betingelser end de produktionsdyr, som vi har tæt på os i stald, og som vi udnytter og bruger, siger Rasmus Ejrnæs, seniorforsker på Institut for Bioscience på Aarhus Universitet, til TV2 Østjylland og fortsætter:

Dyrenes Beskyttelse undrer sig

- Dyrene i naturnationalparkerne er jo sat på fri fod i nogle meget store naturområder, og der vil det være hensigtsmæssigt, at man tilpasser tilsynet efter behovet.

Hos Dyrenes Beskyttelse undrer man sig over, at lempelse af tilsynsreglerne er på tale: