Deadline ved midnat: Nu skal de sidste valgplakater fjernes

- Valgplakater er på mange måder et udskældt produkt, som mange mener, er et kæmpe miljøsvineri. Det er bare ikke helt rigtigt, så længe de laves af et produkt, der kan genanvendes.

- Derfor er det fuldstændig vanvittigt at brænde et materiale af, der har en god genanvendelseseffekt, siger han til TV Syd.

Jacob H. Simonsen håber, at resultaterne fra ARC's forsøg kan hjælpe kandidater til at træffe mere klimavenlige løsninger fremover.

- Får vi klare indikationer af, at nogle produkter er bedre end andre, så kan vi fortælle partikontorerne, at når de ved næste valg skal i gang, så kan de med fordel gøre sådan og sådan, lyder det.Onsdag er sidste dag til at fjerne valgplakater, og flere steder i landet arbejdes der på at genanvende dem.