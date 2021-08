De sensommerlige fornemmelser vender tilbage i weekenden

Lørdag venter der tørt vejr med nogen eller en del sol til de fleste, mens vinden allerede natten til lørdag vil være aftaget en del. Samtidig stiger temperaturen til mellem 16 og 21 grader.

- I Nordjylland vil der nok være størst chance for at få en del sol. Men alle får den at se i lidt varierende mængder. Og fordi vinden også lægger sig, så kan det nok komme til at føles helt sensommerligt, hvis man finder et godt sted i læ, siger Mette Zhang.