De blå og gule kuverter ligger klar til brevstemmer

Skal du brevstemme andre steder end på Borgerservice - for eksempel på sygehuset, hvis du er indlagt - skal du vente til tre uger før valget.

Verden rundt har vi set valg blive påvirket af coronapandemien. Blandt andet er der sket en stigning i brevstemmer flere steder, som nogle mener skyldes pandemien.

Ingen stor stigning

Kommunalforsker Roger Buch fra Danmarks Medie- og Journalisthøjskole mener ikke, at vi vil se en stor stigning i antallet af brevstemmer ved kommunal- og regionalvalget.

Han påpeger, at danskerne over de seneste 20 år i forvejen er blevet rigtig glade for at brevstemme.

Ved seneste kommunalvalg i 2017 var 5,7 procent af de gyldige stemmer brevstemmer. Otte år før var det 3,4 procent. Det viser tal fra Danmarks Statistik.