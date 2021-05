Danskerne vil ud af landet: Sommerhus-bookinger annulleres på stribe

- Det kan godt betyde, at vi får knapt så travlt hen over højsæsonen, som vi havde forventet.

- Men vi må håbe, at vi kan få nogle udenlandske gæster til at fylde op for de huse, der nu oplever annulleringer fra danske gæster, siger Kim Holmsted.

For udlændinge gælder der lige nu et krav om test og ti dages isolation, hvis de ønsker at rejse til Danmark for at bo i sommerhus.