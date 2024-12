Danskerne frygter for økonomien – særligt én ting bekymrer

Danskerne er på en række parametre nervøse for deres økonomi i 2025, og den vigtigste faktor for denne utryghed skyldes, hvis pengene – igen – bliver mindre værd.

Og blandt en lang række danskere skaber det frygt for, at det kommende år vil blive et økonomisk udfordrende et af slagsen.

Højere inflation og stigende priser i supermarkedet har for alvor sat sig i vores bevidsthed.

47 procent er enten "meget enige" eller "enige" i denne forudsigelse. På den anden side er blot 14 procent af de adspurgte uenige i, at inflationen vil stige.

Næsten hver anden dansker svarer nemlig i undersøgelsen, at de frygter, at inflationen blusser op igen i 2025.

Ifølge Jeppe Juul Borre, der er cheføkonom i Arbejdernes Landsbank, er der faktisk grundlag for halvdelen af danskernes bekymringer.

Den modsatte udvikling, hvor pengene bliver mere værd, kaldes deflation. Både inflation og deflation kan, hvis de er særligt høje, have store økonomiske konsekvenser for samfundet.

Det betyder med andre ord, at prisen på varer og tjenester generelt set stiger, så pengene bliver mindre værd.

Som regel opgøres inflationen som en årlig stigning i forbrugerpriserne. Hvis inflationen eksempelvis er på 2 procent i december, er priserne altså 2 procent højere, end de var for et år siden.

- Stigningen i inflationen i 2022 har virkelig sat sig i os. Det gav et enormt slag til alle danskere, forklarer Jeppe Juul Borre.

Dette niveau er vi ifølge cheføkonomen meget langt fra at nå i 2025, men sporene for to år siden skræmmer.

På en suveræn førsteplads svarer hele 67 procent, at prisen er det vigtigste, når de handler. Dernæst kommer hensynet til kvalitet.

Undersøgelsen viser også, at 70 procent af danskerne mener, at de kan købe mindre for deres indkomst end før inflationskrisen.

Og søgemaskiner afslører, at danskerne googler ordet ”inflation” dobbelt så meget som sammenlignet med før inflationens himmelflugt i 2022.

På trods af de gode økonomiske takter så er privatforbruget ikke for alvor kommet ind i solid gænge igen i løbet af 2024, forklarer Jeppe Juul Borre.

Renterne er en anden faktor, der kan give grund til bekymring.

Knap halvdelen af danskerne, 47 procent, forventer enten uændrede eller højere renter end ved udgangen af 2024 – på trods af at eksperter over en bred kam er enige om, at renterne vil falde i løbet af 2025.

Endelig spiller det amerikanske præsidentvalg også ind i danskernes syn på økonomien. Valget af Donald Trump har gjort danskerne mere bekymrede for økonomien – både på nationalt plan og i privaten.

52 procent svarer, at de enten er "lidt mere bekymret" eller "meget bekymret" for dansk økonomi efter valget af ekspræsidenten, mens tallet er 31 procent, når det gælder privatøkonomien.

Hjernen spiller os et puds

Men hvorfor er danskerne egentlig så bekymrede for finanserne, når det op til nytårsskiftet faktisk går ganske fint for økonomien herhjemme?

Ifølge hjerneforsker og forfatter Jon Sigurd Wegener giver det rigtig god mening, at danskerne frygter stigende inflation og højere renter.

Svaret skal findes i vores hjerner.

- Det handler i bund og grund om følelsen af magtesløshed, og det gør os angst. Som andre dyr er mennesket indrettet sådan, at vi overestimerer trusler, siger Jon Sigurd Wegener til TV 2.

Den stærkeste følelse, som et menneske besidder, er modviljen for at dø – den såkaldte tabsaversion.

Menneskets hjerne er nemlig indrettet sådan, at den automatisk vil forhindre os i at dø, og derfor underestimerer den samtidig hvor godt, det kan forventes at gå, lyder det.

- Vores hjerner kan ikke adskille økonomi fra krig og klimakriser. Det giver en uforudsigelighed, som gør, at fremtiden virker risikabel. Det kan vi virkelige ikke lide, forklarer Jon Sigurd Wegener.

Aktivering af urinstinktet

Det er kun to år siden, danskerne gennemlevede den tårnhøje inflation, og ifølge Jon Sigurd Wegener kan hjernen opleve dette som et traume.

Da det er et grundvilkår at være bange, stoler mennesker mest på information, der kan true os.

For vores urinstinkt tilsiger os, at vi ikke skal dø.

- Når vi bliver truet på vores økonomi, som vi er magtesløse over for, så sætter det gang i urinstinktet, og den angst kan man ikke styre, siger Jon Sigurd Wegener.

Angsten for at ens økonomi skal gå rabundus, kan over tid sætte sig som en frygt i kroppen, hvilket på den lange bane vil medføre et forhøjet stressniveau og sygdom.

Men den gode nyhed fra hjerneforskeren er, at vi rent faktisk kan forsøge at gøre noget ved tankerne omkring de økonomiske udfordringer.

Jon Sigurd Wegener kommer herunder med fire gode råd til, hvordan de dystre tanker holdes i skak.