Danskerne er verdensmestre i at pante

Administrerende direktør for Dansk Retursystem Lars Krejberg Petersen er stolt over, at Danmark nu kan kalde sig for verdensmester i pant.

- Returprocenten stiger altdominerende, fordi danskerne er blevet mere miljøbevidste. Det er også understøttet af, at forbruget er foregået i de danske hjem. Her har man typisk et sted at opbevare dåser og flasker, siger han.

Det øgede hjemmebrug skete, som følge af corona hvor restauranter og barer i flere perioder måtte holde lukket. Netop det ser Lars Krejberg Petersen, som årsag til at antallet af pantede dåser og flasker steg i 2021.

- Grænserne har været lukket en stor del af året. Restaurationssektoren har været lukket i en stor del af året, og det vil sige, at danskerne i større grad har åbnet en dåseøl hjemme i haven, end de har drukket en fadøl i byen, siger han.