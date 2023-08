Danske feriehuse fastholder popularitet efter rekordår

Det ser ud til at blive endnu et brandvarmt år for danske feriehusudlejere.

I løbet af årets første seks måneder var der cirka 8,4 millioner overnatninger i danske feriehuse.

Det er kun overgået af rekordåret 2022, viser en opgørelse fra Danmarks Statistik.

Ifølge Brian Friis Helmer, der er privatøkonom hos Arbejdernes Landsbank, er det særligt takket være tyske turister, at populariteten fastholdes.

- Den høje efterspørgsel, som har kendetegnet feriehusudlejningen igennem en længere periode, fortsætter altså med uformindsket styrke denne sommer, skriver han i en kommentar.

Til sammenligning var der godt 7,3 millioner overnatninger i danske feriehuse i den første halvdel af 2019 - altså inden coronapandemien gjorde sit indtog.

- De stærke tal er flotte. Særligt set i lyset af, at både danske og udenlandske gæster har fået deres købekraft markant decimeret med den høje inflation, skriver Brian Friis Helmer.

Samme tendens gør sig gældende, når det kommer til overnatninger på hoteller, i feriecentre, på campingpladser og vandrehjem.

Her var der 16,5 millioner overnatninger i løbet af den første halvdel af året. Det er aldrig set højere, og det er endda en stigning på 1,1 million overnatninger sammenlignet med samme periode sidste år.

Også her er tyske turister en stor del af forklaringen. Det siger chef for turisme og oplevelsesøkonomi i Dansk Industri (DI) Maria Krüger Torp.

- Overnatningstallene for årets første halve år sætter ny rekord for dansk turisme. Det er ikke mindst hjulpet på vej af flere tyske og hollandske gæster.

Hvis udviklingen fortsætter, kan kapaciteten i turistbranchen ende med at blive presset, lyder det videre.

Derfor efterspørger DI flere investeringer, "hvis Danmarks markedsposition i Norden skal fastholdes".