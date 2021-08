Danske Bank-skandalen: Flere tusinde østjyske retssager kan gå om

Domstolsstyrelsen oplyser over for Finans, at opgaven med at genbehandle sagerne er så omfattende, at styrelsen har nedsat en arbejdsgruppe.

Den skal undersøge, om de enkelte byretter kan få hjælp til sagsbehandlingen.

Sagerne omfatter konkurser, rekonstruktioner, dødsboer og gældssanering.

Styrelsen er i dialog med banken om, hvor mange sager det præcist drejer sig om, og hvordan de fordeler sig i landet.

- Dybt beklageligt

Danske Bank oplyser i en skriftlig kommentar, at banken forsøger at finde en løsning med Domstolsstyrelsen.

- Det er selvfølgelig dybt beklageligt og noget, vi ser på med alvor. Vores fokus er på at få rettet op på alle fejl i inkassosagen, og derfor har vi rakt ud til Domstolsstyrelsen for at få den nødvendige hjælp til at afklare den bedste proces.

- Det er endnu for tidligt at kunne sige noget mere præcist om eksempelvis beløbsstørrelser eller kreditorer, skriver banken.