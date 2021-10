Danske Bank finder ny fejl: 140.000 kunder kan være ramt

140.000 kunder i Danske Bank kan være blevet ramt af en fejl på rykkergebyrer.

Det skriver Finans.

Banken har opdaget den nye fejl i forbindelse med, at der blev ryddet op i gamle kundesager.

- I vores arbejde med at rydde op i problemet med uretmæssig opkrævning af renter på rykkergebyrer har vi for nylig identificeret et andet rykkergebyr, hvor vi muligvis også har begået en fejl.

- Det betyder desværre formentlig, at antallet af kunder, der er berørt af problemet med rykkergebyrer, kommer til at stige betragteligt, siger Peter Rostrup-Nielsen, der står i spidsen for arbejdet med at håndtere de ældre kundesager, til Finans.