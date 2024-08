Danske aktier lukker i grønt og genvinder lidt af tabt terræn

Det danske C25-indeks lukker tirsdag i grønt. C25-indekset er tirsdag steget med 1,62 procent.

Mandag så det noget anderledes ud, og C25-indekset var i rød hele dagen og faldt med 2,6 procent. Det var det største fald siden maj 2022.

Det skete, efter at nøgletal i slutningen af sidste uge gjorde investorer nervøse for udviklingen i amerikansk økonomi. Det fik aktieindeks over hele verden til at falde.

Både Novo Nordisk og Bavarian Nordic ligger i top med en stigning på over fire procent tirsdag.

I bunden faldt B-aktien i Mærsk mest med 1,5 procent. Også Ørsted ender med et fald på 1,30.

Ritzau