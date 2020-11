Dansk studie kan ikke bekræfte at mundbind beskytter mod smitte

Vil ikke konkludere

Forskerne understreger, at man ikke på baggrund af dette studie kan drage nogle konklusioner om udbredt brug af mundbind i offentligheden som tiltag for at inddæmme smitte af corona.

- Det understreges, at studiet ikke undersøgte maskernes funktion som kildekontrol, det vil sige til begrænsning af smitte fra en inficeret person, der bærer maske, til andre.

- Studiet belyste heller ikke effekt af mundbind i situationer, hvor det ikke er muligt at opretholde den sociale afstand.

- Det skal derfor understreges, at disse resultater ikke kan anvendes til at rejse tvivl om, at bred anvendelse af masker uden for sundhedsvæsenet kan være et effektivt middel til at reducere Sars-CoV-2-infektioner (coronavirus, red.).

/ritzau/