Dansk forskning: Lyntest er bedre end først antaget

Ved peer review gennemgår uvildige forskere et studie for at sikre, at man kan stole på resultatet. Aktørerne bag har valgt at offentliggøre studiet af lyntesten, inden fagfællebedømmelsen er gennemført efter ønske fra Statens Serum Institut og Rigshospitalet.

Det skyldes, at der er fokus på lyntest som et redskab i smitteopsporingen, og studiet kan potentielt være relevant i den danske strategi mod corona.

- Studiet kan bruges til, at man ved en hurtig diagnosticering med lyntest kan reagere. Dels kan borgeren isolere sig, og dels kan smitteopsporingen komme hurtigere i gang end ved pcr-testen, hvor man typisk skal vente til dagen efter, siger Christian von Buchwald.

Hører du til dem, der frygter næsepodningen? I videoen herunder kan du se mere om, hvordan selve testen i næsen foregår, og så svarer overlæge i øre-, næse-, halskirugi, Tejs Ehlers Klug, på spørgsmål om næsepodning.